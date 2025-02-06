Trabzon'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Trabzon'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda kurulan sahra çadırında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 6 Şubat 2023 sabahına elim bir hadise ile uyandıklarını belirterek, "Yaralarımızı hemen sarmak için gerek yurt içinden gerek yurt dışından vatandaşlarımızla tek bilek, tek yürek olduk. Dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bu felaket karşısında devletimiz ve milletimiz ile tüm imkanlarımızı seferber ederek birliğimiz, kardeşliğimiz ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik." ifadesini kullandı.

Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Çuvalcı, "Kahramanmaraş merkezli depremler ve tüm depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, yüce milletimizi ve ülkemizi her türlü tehlike ve afetlerden korumasını cenabıallahtan niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece 11 ili değil, 85 milyonun kalbini yerle bir ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu büyük felaketin ardından tarihin gördüğü en büyük birlik ve beraberlik ruhu doğmuştur. Milletimiz, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir kez daha kenetlenerek tek yürek olmuştur. Kaybettiklerimizi rahmetle anarken aynı zamanda sorumluluklarımızın da farkında olarak hareket etmek zorundayız."

"6 Şubat: Hafızamızdaki İzler" başlıklı videonun da gösterildiği programa, Trabzon AFAD Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er ve Prof. Dr. Ali Temiz, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Cemil Rakıcı, KTÜ Arama Kurtarma Ekibi, Kızılay temsilcileri, UMKE ve AFAD personeli ile akademisyenler ve davetliler katıldı.