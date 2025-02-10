Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Umut Güneş (Dk. 46 Ozan Tufan), Lundstram, Zubkov (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 90+6 Cihan Çanak), Nwakaeme (Dk. 90+5 Enis Destan), Banza (Dk. 85 Sikan)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal (Dk. 63 Emre Akbaba), Emre Mor, Yalçın Kayan (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Tayfur Bingöl (Dk. 74 Umut Bozok), Ampem, Thiam
Gol: Dk. 59 Lundstram (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 72 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor)
TRABZON
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