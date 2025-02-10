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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:57 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Umut Güneş, Lundstram, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Banza

        ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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