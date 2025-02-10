Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Umut Güneş, Lundstram, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Banza
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam
TRABZON
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