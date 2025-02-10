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        Milli sporcu Yasir Kuduban, yüksek atlamada Balkan Şampiyonu oldu

        Trabzonlu milli atlet ve futbolcu Yasir Kuduban, yüksek atlama branşında altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:59
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        Milli sporcu Yasir Kuduban, yüksek atlamada Balkan Şampiyonu oldu
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        Trabzonlu milli atlet ve futbolcu Yasir Kuduban, yüksek atlama branşında altın madalya kazandı.

        1461 Trabzon FK'dan yapılan açıklamada, Bulgaristan'da düzenlenen U20 Balkan Salon Şampiyonası'nda yüksek atlama branşında piste çıkan atletizm milli sporcusu Yasir Kuduban'ın, 2 metre 13 santimetrelik sezonun en iyi derecesiyle Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandığı belirtildi.

        Açıklamada, aynı zamanda futbol kulübünün de sporcusu olan Kuduban'ın, kampta bulunan U19 futbol milli takımının Letonya ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının kamp kadrosuna dahil edildiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

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