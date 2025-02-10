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        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Bellona Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:09 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:09
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        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Bellona Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

        Bordo-mavili takımda kart cezalı oyunculardan Mendy'in yokluğunda Lundstram, Eren Elmalı'nın yerine de yeni transfer Mustafa Eskihellaç, forma giydi.

        Teknik direktör Şenol Güneş, yedek kulübesine çektiği yeni transfer Sikan'ın yerine Nwakaeme'ye, Ozan Tufan'ın yerine de Zubkov'u tercih etti.

        - Zubkov ve Mustafa Eskihellaç ilk kez

        Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili takım formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanılan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, lig maçında ilk 11'de forma giydi.

        Trabzonspor'da transferi iki gün önce açıklanan Mustafa Eskihellaç da Eren Elmalı'nın yokluğunda ilk 11'de görev aldı.

        Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk ile Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.

        - Tribünler boş kaldı

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

        Papara Park'ta geniş boşluklar yer alırken az sayıda taraftar takımlarına destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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