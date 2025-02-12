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        Trabzonspor, 193. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Fransa'nın Ajaccio Kulübü'nden kadrosuna kattığı Fransız oyuncu Tim Jabol Folcarelli ile 193. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:08
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        Trabzonspor, 193. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Fransa'nın Ajaccio Kulübü'nden kadrosuna kattığı Fransız oyuncu Tim Jabol Folcarelli ile 193. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

        Ara transferde Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı.

        Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Karadeniz ekibi, Belçika, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.

        - 4. Fransız oyuncu oldu

        Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor tarihinin 4. Fransız oyuncusu oldu.

        Karadeniz ekibi, daha önce Florent Malouda, Oumar Dieng, Batista Mendy'i kadrosuna katmıştı. Mevcut kadroda Mendy ve Folcarelli olmak üzere iki Fransız oyuncu görev yapacak.

        - Doğan döneminde 23 yabancı transfer

        Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 23 yabancı oyuncu transfer edildi.

        Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (ikinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov ve Folcarelli kadroya katıldı.

        Ara transferde Sikan, Zubkov ve Folcarelli olmak üzere 3 yabancı oyuncu transferi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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