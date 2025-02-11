Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı
TRABZONSPOR Kulübü, devre arası transferinde renklerine kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
TRABZONSPOR Kulübü, devre arası transferinde renklerine kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000 Euro 2 (İki) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 350.000. Euro, sonraki sezonların her birinde 700.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır.”
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