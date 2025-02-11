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        Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı

        TRABZONSPOR Kulübü, devre arası transferinde renklerine kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 11.02.2025 - 22:35
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        Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı
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        TRABZONSPOR Kulübü, devre arası transferinde renklerine kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

        Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000 Euro 2 (İki) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 350.000. Euro, sonraki sezonların her birinde 700.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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