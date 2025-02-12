Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da valilik kupası kamu spor oyunları devam ediyor

        Trabzon'da valilik kupası kamu spor oyunları voleybol turnuvası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da valilik kupası kamu spor oyunları devam ediyor
        ABONE OL

        Trabzon'da valilik kupası kamu spor oyunları voleybol turnuvası devam ediyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Valiliği koordinesinde düzenlenen ve Yomra Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakaların 24 Mart'a kadar devam edeceği, turnuvaya 20 kamu kurumunun katıldığı ifade edildi.

        Turnuvanın, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığına işaret edilerek, aynı zamanda katılımcıların beden ve ruh sağlığının da desteklendiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, amaçlarının sporun birleştirici ve geliştirici etkisini hep birlikte yaşamak olduğunu vurguladı.

        Arıcıoğlu, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve toplumda spor kültürünü yaygınlaştırmayı istediklerine değinerek, "Bu tür etkinliklerin, kurumlar arası işbirliğini artırarak, sosyal dayanışmayı güçlendirdiğine inanıyoruz. Katılımcı tüm takımlara başarılar diliyorum ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Enflasyona rant takozu
        Enflasyona rant takozu
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!

        Benzer Haberler

        KTÜ İLAFAR'da akrep zehrine yönelik araştırma yapılacak
        KTÜ İLAFAR'da akrep zehrine yönelik araştırma yapılacak
        Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı
        Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı
        Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı
        Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı
        Milli atıcı Eren Kalfa'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
        Milli atıcı Eren Kalfa'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
        Trabzonspor, Serkan Asan'ın Iğdırspor'a geçici transferini duyurdu
        Trabzonspor, Serkan Asan'ın Iğdırspor'a geçici transferini duyurdu
        Trabzonspor'da iki ayrılık
        Trabzonspor'da iki ayrılık