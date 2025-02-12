Trabzonspor, 272 günlük deplasman galibiyeti hasretini İstanbul'da sonlandırmak istiyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

Son haftalarda sahasında aldığı başarılı sonuçlarla ligde tırmanışa geçen bordo-mavililer, Beşiktaş maçına odaklanarak dış sahadaki kötü gidişatına da son vermek istiyor.

- Deplasmandaki 10 maçta 5 puan elde etti

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 10 maçtan 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 30 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırabilerek 25 puan kaybetti.

- Güneş ile ilk peşinde

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini alacak.

Şenol Güneş ile bu sezon 8 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayıp sadece 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken; Göztepe, Corendon Alanyaspor'a ve Reeder Samsunspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu'nun yedek kulübesinde olduğu ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalmıştı.