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        KTÜ İLAFAR'da akrep zehrine yönelik araştırma yapılacak

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İLAFAR) akrep zehrine yönelik araştırma gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:18
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        KTÜ İLAFAR'da akrep zehrine yönelik araştırma yapılacak
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İLAFAR) akrep zehrine yönelik araştırma gerçekleştirilecek.

        KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İLAFAR ile iş birliği yapılabilecek alanları görüşmek amacıyla Trabzon'a gelen ve faaliyetlerini Ankara'da sürdüren Venomx Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Tic. Ltd. Şti. yöneticileri, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

        Akrep zehrinin medikal, kozmetik ve gıda alanında kullanıldığına dikkati çekilerek, "KTÜ İLAFAR'da karakterizasyon testleri ve analizlerin yapılması ve firma bünyesinde yetiştirilen akreplerden elde edilen venomun farmakolojik aktivitesi ile etkin bileşiklerinin incelenerek geliştirilmesi için araştırma projelerinin başlatılması konusunda mutabık kalındı." ifadeleri kullanıldı.

        Prof. Dr. Çuvalcı, KTÜ'nün bir araştırma üniversitesi olduğunu belirterek yeni bir "Üniversite-Sanayi İş Birliği" projesine başlayacak olmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

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