Karadeniz'de hava yolu ulaşımına kar engeli sürüyor

Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferler bugün de iptal edildi.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde dün yaşanan aksamalar bugün de devam ediyor.

Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul, Ankara ve Bursa'ya yapılması beklenen 7 uçuş ile Rize-Artvin ve Ordu-Giresun Havalimanı'ndan planlanan 17 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Hava koşullarının normale dönmesinin ardından iptal edilen uçuşların gerçekleştirilmesi bekleniyor.