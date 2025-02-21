Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'de hava yolu ulaşımına kar engeli sürüyor

        Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferler bugün de iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de hava yolu ulaşımına kar engeli sürüyor
        ABONE OL

        Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferler bugün de iptal edildi.

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde dün yaşanan aksamalar bugün de devam ediyor.

        Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul, Ankara ve Bursa'ya yapılması beklenen 7 uçuş ile Rize-Artvin ve Ordu-Giresun Havalimanı'ndan planlanan 17 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

        Hava koşullarının normale dönmesinin ardından iptal edilen uçuşların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"

        Benzer Haberler

        Buzda kayan otomobil inşaat alanına uçtu
        Buzda kayan otomobil inşaat alanına uçtu
        Karadeniz'de kar güzelliği dron kamerasında
        Karadeniz'de kar güzelliği dron kamerasında
        Trabzon'da bir çift, heyelan sonucu mahsur kaldıkları evden iş makinesiyle...
        Trabzon'da bir çift, heyelan sonucu mahsur kaldıkları evden iş makinesiyle...
        Trabzon'da kabindeki hastaların görüntülerini gizlice kaydettiği iddia edil...
        Trabzon'da kabindeki hastaların görüntülerini gizlice kaydettiği iddia edil...
        Heyelan, evin giriş kapısını kapattı; mahsur kalanlar pencereden çıkartıldı
        Heyelan, evin giriş kapısını kapattı; mahsur kalanlar pencereden çıkartıldı
        MR kabininden kamerayla kayıt alan personelin işine son verildi
        MR kabininden kamerayla kayıt alan personelin işine son verildi