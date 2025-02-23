Trabzonspor-Gaziantep FK maçından notlar

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da zeminde bir sorun görmeyerek maçın oynanmasına karar verdi.

Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve maç saatinde de süren kar yağışı, taraftarın karşılaşmaya ilgisini azalttı.

Teknik direktör Şenol Güneş, orta alanda Ozan Tufan ve Cham'ı Gaziantep FK karşısında yedek soyundururken bu oyuncuların yerine Lundstram ve Zubkov'a görev verdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

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