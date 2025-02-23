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        Trabzonspor-Gaziantep FK maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:09
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        Trabzonspor-Gaziantep FK maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

        Teknik direktör Şenol Güneş, orta alanda Ozan Tufan ve Cham'ı Gaziantep FK karşısında yedek soyundururken bu oyuncuların yerine Lundstram ve Zubkov'a görev verdi.

        Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Dragus ve yeni transfer Folcarelli, maç kadrosunda yer almadı.

        - 3 Ukraynalı oyuncu sahada

        Trabzonspor'un 3 Ukraynalı oyuncusu, aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı.

        Bordo-mavili takımda Batagov'un yanı sıra ara transferde kadroya katılan Zubkov ile Sikan, Gaziantep FK karşısında birlikte sahada yer aldı.

        - Kar yağışı, taraftar ilgisini azalttı

        Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve maç saatinde de süren kar yağışı, taraftarın karşılaşmaya ilgisini azalttı.

        Papara Park'ta büyük boşluklar yer alırken Gaziantep'ten gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

        - Maç öncesi zemin temizlendi

        Karşılaşma öncesi saha zemininde biriken karlar için aralıklarla temizleme çalışmaları yapıldı.

        Bordo-mavili kulüpten 40 kişilik ekip, sahayı futbol oynamaya elverişli hale getirdi.

        Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da zeminde bir sorun görmeyerek maçın oynanmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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