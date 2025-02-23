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        Karadeniz'de hava ulaşımına kar engelli devam ediyor

        Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarından bazı seferler bugün de iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:04
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        Karadeniz'de hava ulaşımına kar engelli devam ediyor
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        Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarından bazı seferler bugün de iptal edildi.

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde yaşanan aksamalar bugün de devam ediyor.

        Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul'a yapılması planlanan 4 uçuş, Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul'a ve Ankara'ya yapılması planlanan 6 uçuş ile Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan 5 uçuş karşılıklı iptal edildi.

        Hava koşullarının normale dönmesinin ardından iptal edilen uçuşların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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