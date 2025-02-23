Karadeniz'de hava ulaşımına kar engelli devam ediyor
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarından bazı seferler bugün de iptal edildi.
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarından bazı seferler bugün de iptal edildi.
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde yaşanan aksamalar bugün de devam ediyor.
Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul'a yapılması planlanan 4 uçuş, Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul'a ve Ankara'ya yapılması planlanan 6 uçuş ile Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan 5 uçuş karşılıklı iptal edildi.
Hava koşullarının normale dönmesinin ardından iptal edilen uçuşların gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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