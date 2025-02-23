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        Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Trabzon'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 00:12 Güncelleme: 23.02.2025 - 00:12
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        Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Trabzon'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il merkezinde kapanan tüm mahalle yollarının ulaşıma açıldığı belirtildi.

        Ekiplerin kar yağışı nedeniyle mahsur kalma ve toprak kayması olayına müdahale ettiği aktarılan açıklamada, Karayolları ağındaki ana arterlerde kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

        Kentte 4 ilçedeki 11 mahalle yolu ile tüm yayla ve mezra yollarının kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, il genelinde sahada görev alan 402 personel ve 256 araç ile karla mücadele çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

        Açıklamada, kar yağışı nedeniyle enerji kesintisi yaşanan 106 mahalledeki arızaların giderildiği ifade edildi.

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