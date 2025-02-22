Trabzon'da görme kaybı yaşayan iki hastaya kornea nakli yapıldı

Trabzon'da kornea nakli yapılan iki hasta görme yetisini yeniden kazandı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Afyon Göz Bankası'ndan temin edilen bir kornea Herpes Simpleks Keratiti nedeniyle uzun süredir görme kaybı yaşayan kişiye, bir kornea da travmaya bağlı görme yetisini büyük ölçüde kaybeden kişiye nakledildi.

Operasyonlar, Göz Hastalıkları Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nurdan Gamze Taşlı ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, önemli nakillerin gerçekleştiğini belirterek, "Uzun bir aradan sonra yeniden başladığımız kornea nakilleri, hastalarımıza görme yetilerini geri kazandırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık ekibimizin özverili çalışmaları ve modern cerrahi tekniklerle hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Bu başarılı operasyonları gerçekleştiren hekimlerimize ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taşlı da kornea nakillerine devam etmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Uzun bir aradan sonra hastanemizde bu operasyonları yeniden gerçekleştirmeye başladık. Afyon Göz Bankası ile iş birliği yaparak hastalarımıza en uygun donörleri temin ediyor ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde nakil işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu operasyon kapsamında penetran keratoplasti yani tam kat kornea nakli uyguladık. Hastalarımızın iyileşme süreci düzenli takip edilmekte olup, kendilerine gerekli tüm destek sağlanmaktadır."