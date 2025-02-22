Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili futbolcular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Takım, yaptığı son antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor'un, Papara Park'ta yarın saat 19.00'da konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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