Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili futbolcular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

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