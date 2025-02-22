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        Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da sürüyor

        Trabzon'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:44 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:42
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        Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da sürüyor
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        Trabzon'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

        Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonadaki müsabakaları takip etti.

        Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 44 ilden sporcuların katıldığını belirterek, "Amacımız burada dereceye giren sporcularımızı 15 gün sonraki seçmeye almak. Sonra da Avrupa Şampiyonası'na gidecekleri tespit etmek." dedi.

        Taşdemir, karatenin saygı ve disiplin içeren bir spor olduğunun altını çizerek, ebeveynlerden çocuklarını küçük yaşlarda bu spora yönlendirmesini istedi.

        Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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