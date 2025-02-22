Trabzon'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Trabzon'da üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı, bazı bölgelerde sürücülere zor anlar yaşattı.

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