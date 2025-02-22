Trabzon'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Trabzon'un Of ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Trabzon'un Of ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Ömer Eski'nin (47) kullandığı 61 ADJ 377 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan Of-Çaykara yolunun Bölümlü Mahallesi fabrikalar mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Eski ile araçta bulunan kardeşi Ahmet Eski yaralandı. Sürücünün oğlu Muhammet Eren ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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