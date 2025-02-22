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        Trabzon'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Of ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 22:59 Güncelleme: 22.02.2025 - 22:59
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        Trabzon'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Of ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.

        Ömer Eski'nin (47) kullandığı 61 ADJ 377 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan Of-Çaykara yolunun Bölümlü Mahallesi fabrikalar mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eski ile araçta bulunan kardeşi Ahmet Eski yaralandı. Sürücünün oğlu Muhammet Eren ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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