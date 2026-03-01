Canlı
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü

        Trabzon'un Yomra ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü.

        Giriş: 01.03.2026 - 16:50
        Trabzon'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü

        Trabzon'un Yomra ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü.

        Sancak Mahallesi Gümüş Sokak'taki 9 katlı binanın arkasında yer alan istinat duvarı çöktü.

        Çökmenin etkisiyle duvardan kopan taş parçaları, binanın boş haldeki zemin ve birinci katındaki dairelere zarar verdi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan olmazken, çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlatıldı.



