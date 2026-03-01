Trabzon'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü

Trabzon'un Yomra ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü. Sancak Mahallesi Gümüş Sokak'taki 9 katlı binanın arkasında yer alan istinat duvarı çöktü. Çökmenin etkisiyle duvardan kopan taş parçaları, binanın boş haldeki zemin ve birinci katındaki dairelere zarar verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.