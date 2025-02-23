Polis çift ikisi engelli 3 kediye evini açtı

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da yaşayan polis memurları Filiz ve Hakan Tanış, farklı zamanlarda engelli kedilere kucak açtı.

Polis memuru 43 yaşındaki üç çocuk annesi Filiz Tanış, AA muhabirine, ailesi tarafından hayvan sevgisiyle büyütüldüğünü ve çocukluğundan beri sahipsiz hayvanları beslediğini söyledi.

Tanış, sahipsiz kedi "Paşa"ya yuva sağladıklarını ve farklı zamanlarda sahiplendikleri her hayvanın bir hikayesi olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 ay önce sahilde koşu yaparken karşılaştığı görme engelli kediyi tedavi ettiren Tanış, ismini "Fındık" koyduklarını anlattı.

Tanış, "satın almak" ifadesinin kendisine üzüntü verdiğini ifade ederek, "Dışarıda o kadar çaresiz ve ihtiyacı olan hayvanlar var ki önceliklerin onlara verilmesini istiyorum ve bilhassa engelli canlar. Diğer kedimiz 'Şiron', bir ayağı yok, o da sokakta yaşayamazdı onu da veterinerimiz sayesinde sahiplendik." dedi.

Engelli kedilere bakmanın zor olmadığına işaret eden Tanış, evdeki eşyaların yerini değiştirmediklerini, böylelikle özellikle görme engelli kedinin yerlerini ezberlediğini, kumuna, suyuna rahatça ulaşabildiğini, koku ve duyma yeteneğinin çok hassas olduğunu belirtti.

Tanış, çocuklarına da bu sevgiyi aşılamak amacıyla sahipsiz hayvanları beslediklerini ifade ederek, "Kızım da adı gibi sevgi dolu bir çocuk, o da hayvanları çok çok seviyor. Sokaklarda beslemeler yapıyoruz kızımla. İnsanın kendi hayvanı olduğu için dışarıdaki hayvanlara daha bir hassas oluyorsunuz, o yüzden bagajımızda her zaman mamamız vardır, belirli bölgelerde beslemeler yaparız." diye konuştu.

- "Sokakta yaşayan hayvanların sahiplenilmesi taraftarıyız"

Hakan Tanış ise ayağının üzerinden araç geçen "Şiron" adını verdikleri kediyi iki yıl önce sahiplendiklerini ve hayvanlarla birlikte hayatlarının da olumlu yönde değiştirdiğini belirtti.

Tanış, merhamet duygusuyla hayvanları sahiplendiklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Birçok insanda hayvan sevgisi olduğunu düşünüyorum. Belki dışarıda görüyorlar umursamıyorlar, belki küçük bir hayvan görüp ne kadar güzel diyorlar ama ilerisini düşünmüyorlar, bu hayvan dışarıda bu şekilde ne halde, ne zorluklarla yaşıyor, belki yaşayacak mı? En azından her bir aile birer tane canlı alsa dışarıdan bütün sahipsiz hayvanlarının huzur içinde yaşayacağını düşünüyorum. Veterinerlerde de hayvan var ama biz daha çok sokakta yaşayan hayvanların sahiplenilmesi taraftarıyız çünkü bunlar da bir can. Özellikle bu soğuk havalarda titreyen bir hayvan görüp vicdanı sızlamayan bir insan yok diye düşünüyorum ama işte onun bir adım ilerisi sahiplenmek."