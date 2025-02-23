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        Trabzon ve Rize'nin yaylalarından kar manzaraları

        DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla birlikte Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:15
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        Trabzon ve Rize'nin yaylalarından kar manzaraları
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        DOĞU Karadeniz’de etkili olan kar yağışıyla birlikte Trabzon ve Rize’nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Karla kaplanan yaylalar ve çam ormanlarının ortaya çıkardığı seyirlik manzaralar dronla görüntülendi.

        Doğu Karadeniz’de sahil kesimlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde sürüyor. Trabzon ve Rize’nin yaylaları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, çam ormanları da kışın güzelliğini gözler önüne serdi. Dağlar ve çevresinin karla kaplanması güzel görüntüler sundu. Dron ile havadan görüntülenen doğa, kar beyazının süslediği seyirlik manzaralar oluşturdu.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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