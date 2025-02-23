Aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı "aşı olunması" çağrısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy, son 1,5 ayda tetanostan, geçen hafta da çok genç bir hastayı meningokoksik menenjitten kaybettiklerini belirterek, "Bu kişilerin aşıyla korunabilir hastalıktan ölmeleri bizi çok daha fazla üzen durum oldu." dedi.

Aksoy, AA muhabirine, aşılanmanın, önlenebilir hastalıklar açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle belirli risk gruplarının aşılanmasını çok daha önemsediklerini vurgulayan Aksoy, "Çünkü aşılanmadıkları zaman bu kişilerin hastalanmalarının dışında, toplum sağlığını da tehdit edebilir bir durum yaşanabiliyor. O yüzden aşıyla önlenebilir hastalıklarla ilgili tüm hekimler çok daha uyanık durumda olmak zorundalar." diye konuştu.

Aksoy, enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak konuyu çok önemsediklerine dikkati çekerek, "Önlenebilir bir hastalıktan dolayı bize geldiklerinde üzülüyoruz, bu hastalar bazen tedavi de edilemiyorlar. Geç gelebiliyorlar, geç geldikleri zaman tedavi bile olsalar birçok hastada kalıcı sekeller ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Aşıyla korunması gereken kişilerde aşıları şiddetle öneriyoruz"

Uzuv kayıplarına kadar gidebilen durumların yaşanabildiğini anlatan Aksoy, "Keza biz son 1,5 ayda tetanostan, geçen hafta da çok genç bir hastamızı meningokoksik menenjitten kaybettik. Bu kişilerin aşıyla korunabilir hastalıktan ölmeleri bizi çok daha fazla üzen durum oldu. O yüzden aşıyla önlenebilir hastalıklarda yapılabilecek tüm aşıları ısrarla öneriyoruz. Yapılması gerektiğini söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Aksoy, erişkinler için konunun önem arz ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarda da çok önemli. Erişkinlerde de artık çok daha önemli çünkü yaş almak uzuyor. Altta yatan hastalıkları, aldıkları tedavilerden dolayı yine bazı aşıyla korunulabilen hastalıklara yatkınlıkları artıyor. Tedavi edilebilir kanserlerde kullanılan ilaçlar, birçok hastalıkta bağışıklığı zayıflatan ilaçlar yine aşıyla korunabilir hastalıklara yatkınlığı artırıyor. O yüzden aşılama erişkin yaş grubunda da çok daha önemli bir duruma geldi. Biz de bu yüzden aşıyla korunması gereken kişilerde aşıları şiddetle öneriyoruz."