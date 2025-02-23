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        Trabzon'da asansörde çıkan yangın hasara neden oldu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir binanın asansöründe çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:22
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        Trabzon'da asansörde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir binanın asansöründe çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 11 katlı binanın asansöründe, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

        Öte yandan ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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