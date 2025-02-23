Trabzon'da asansörde çıkan yangın hasara neden oldu

Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 11 katlı binanın asansöründe, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.