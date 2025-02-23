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        Trabzonspor-Gaziantep FK maçının oynanacağı Papara Park'ta kar yağışı etkili oluyor

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşılaşacağı Papara Park'ta kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:07
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        Trabzonspor-Gaziantep FK maçının oynanacağı Papara Park'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşılaşacağı Papara Park'ta kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından Akyazı Mahallesi'ndeki Papara Park'ın bulunduğu bölge de beyaza büründü.

        Stat zemininde zaman zaman biriken karın temizlenmesi için yaklaşık 40 kişilik bir ekibin görev yaptığı belirtildi.

        Kar yağışının devam etmesi halinde, görevlilerin çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

        Öte yandan, kar yağışının etkisini gösterdiği bölge dronla görüntülendi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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