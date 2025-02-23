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        Trabzon Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Trabzon Havalimanı'nda iptal edilen seferlerin yeniden başlaması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:21
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        Trabzon Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Trabzon Havalimanı'nda iptal edilen seferlerin yeniden başlaması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından havalimanının bulunduğu bölge beyaza büründü. Kar yağışının ardından yolcuların seyahat planlarının aksamaması için havalimanında başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda apron ve pist başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı Trabzon Havalimanı'nda biriken karlar temizleniyor.

        Uçuşların güvenli şekilde devam etmesi için 25 kişilik ekibin görev yaptığı öğrenildi.

        Aydınlatma ve buzlanmaya karşı önlem alan ekipler, havalimanının iç yol kısmında da çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
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