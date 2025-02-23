Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 69 Okay Yokuşlu), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), Lundstram, Zubkov, Visca (Dk. 87 Arif Boşluk), Sikan (Dk. 79 Cham), Banza (Dk. 69 Enis Destan)
Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Dk. 88 Kodro), Husic, Maxim, Daubin (Dk. 25 Ogün Özçiçek), Sorescu, Ndiaye (Dk. 64 Semih Güler), Kozlowski, Okereke (Dk. 64 Lungoyi), Halil Dervişoğlu (Dk. 64 Boateng)
Goller: Dk. 45+2 ve 58 Banza, Dk. 45+6 Visca (Trabzonspor) Dk. 77 Semih Güler, Dk. 85 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 15 Savic (Trabzonspor) Dk. 78 Husic (Gaziantep FK)
TRABZON
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