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        Türkiye Karate Şampiyonası

        Trabzon'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası, sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 20:20 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:20
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        Türkiye Karate Şampiyonası
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        Trabzon'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası, sona erdi.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, yaptığı açıklamada, sporcuların şampiyonada para karate, işitme engelliler ve büyükler kategorisinde üç gün mücadele ettiğini söyledi.

        Taşdemir, şampiyonaya 44 ilden sporcuların katıldığını dile getirerek, organizasyonda dereceye girenlerin milli takıma seçileceğini belirtti.

        Trabzon'da ilerleyen günlerde uluslararası bir turnuva organize etmeyi planladıklarını aktaran Taşdemir, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ise şampiyonaya 70 sporcuyla katılım sağladıklarını belirtti. Gözel, Ercüment Taşdemir ile milli takım süreçleri konusunda istişarede bulunduklarını anlattı.

        Büyükler kumite 55 kiloda birinci olan Buse Kılıç da emeklerinin karşılığını aldığını, Avrupa'da da derece yapmak istediğini ifade etti.

        Katada kadınlar takımda Damla Su Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa, ve Damla Pelit; erkekler takımda da Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir şampiyonluğa ulaştı.

        Katada kadınlarda Dilara Bozan, erkeklerde de Ali Sofuoğlu kürsünün ilk basamağına çıktı.

        Kumitede kadınlar 50 kiloda Gülsen Demirtürk, 55 kiloda Buse Kılıç, 61 kiloda Fatma Naz Yenen, 68 kiloda Eda Eltemur, +68 kiloda Zeyna Gaballa altın madalya kazandı.

        Kumite erkeklerde ise 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Samet Saylam, 75 kiloda Ömer Faruk Yürür, 84 kiloda Eren Akkurt, +84 kiloda Kadir Furkan Genç birinci oldu.

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