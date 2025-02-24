Karadeniz'de kar nedeniyle 1180 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kar dolayısıyla 1180 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kar dolayısıyla Akçaabat'ta 70, Araklı'da 23, Arsin'de 15, Beşikdüzü'nde 22, Düzköy'de 8, Dernekpazarı'nda 21, Çarşıbaşı'nda 16, Çaykara'da 30, Hayrat'ta 29, Köprübaşı'nda 10, Of'ta 49, Ortahisar'da 1, Sürmene'de 16, Şalpazarı'nda 19, Tonya'da 22 ve Vakfıkebir'de 31 olmak üzere toplam 382 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadeleye devam ediyor.

Ayrıca ekipler yollardaki buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

- Rize

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından Ardeşen'de 18, Çamlıhemşin'de 20, Çayeli'nde 52, Derepazarı'nda 10, Fındıklı'da 5, Güneysu'da 3, Hemşin'de 4, İkizdere'de 22, İyidere'de 7, Kalkandere'de 13 ve Pazar'da 26 köy yoluna ulaşılamıyor.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

- Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelinde 233 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 23, Alucra'da 2, Bulancak'ta 16, Çanakçı'da 12, Dereli'de 14, Doğankent'te 7, Espiye'de 25, Eynesil'de 6, Görele'de 42, Güce'de 8, Keşap'ta 20, Piraziz'de 7, Tirebolu'da 36 ve Yağlıdere'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

- Artvin

Artvin'de etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 245 köy yolu ulaşıma kapandı.