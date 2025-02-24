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        Türk balı ihracatı yılın ilk ayında 4,1 milyon dolar kazandırdı

        Türkiye'den Ocak 2025'te yapılan bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 4 milyon 150 bin 888 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:01
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        Türk balı ihracatı yılın ilk ayında 4,1 milyon dolar kazandırdı
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        Türkiye'den Ocak 2025'te yapılan bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 4 milyon 150 bin 888 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın ilk ayında 20 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

        Bal ihracatının Ocak 2024'te 611 ton karşılığı 2 milyon 530 bin 931 dolar olarak kayıtlara geçtiğini dile getiren Gürdoğan, "Türkiye'den bu yılın ilk ayında ise 1341 ton karşılığı 4 milyon 150 bin 888 dolarlık bal dış satımı yapıldı. Böylece, ülkemizden yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 119, değerde de yüzde 64 arttı." ifadesini kullandı.

        Gürdoğan, Türkiye'nin bal ihracatında 1 milyon 783 bin 701 dolarla ABD'nin ilk sırada yer aldığını belirterek, "ABD'yi 637 bin 315 dolarla Almanya ve 483 bin 189 dolarla Kanada takip etti." dedi.

        İhracatta ülke çeşitliliğini artırmayı önemsediklerini aktaran Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Slovenya, Hollanda, Kosova, Bangladeş, Libya ve İzlanda'ya da bu yılın ilk ayında bal satıldığını vurguladı.

        Gürdoğan, bal ihracatının yıla güzel başladığını, markalı ve üst kalite küçük ambalajlı ürünlere ağırlık verilmesinin bal ihracatını artıracağını kaydetti.

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