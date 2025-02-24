Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor evinde gülüyor

        SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK'yı mağlup eden Trabzonspor iç sahada kazanma serisini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor evinde gülüyor
        ABONE OL

        SÜPER Lig’in 25’inci haftasında Gaziantep FK’yı mağlup eden Trabzonspor iç sahada kazanma serisini sürdürdü. Ligde 32 puanın 27’sini iç sahada elde eden Karadeniz ekibi, evinde aldığı galibiyetle, Çarşamba günü oynayacağı Türkiye Kupası öncesi moral buldu

        Süper Lig’in 25’inci haftasında Gaziantep FK’yı 3-2’lik skorla mağlup eden Trabzonspor, sahasında kazanma serisini devam ettirdi. Bordo mavili takım geçen hafta Beşiktaş deplasmanından aldığı mağlubiyeti, son galibiyetle unuturken, Çarşamba günü oynayacağı Kupa maçı için de moral kazandı.

        Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK’ya karşı aldığı galibiyetle geride kalan 25 hafta sonunda 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 8 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer 32 puanın 27’sini sahasında elde ederken, 5’ini ise deplasmanda aldığı beraberliklerden kazandı. Karadeniz ekibi Gaziantep FK karşısında elde ettiği galibiyetle, evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanarak Şubat 2023'ten bu yana ilk kez üst üste beş iç saha galibiyeti almış oldu.

        BANZA VE VİSCA ETKİSİ

        Trabzonspor'un bu sezon başında transfer ettiği golcü oyuncu Simon Banza ise attığı gollerle hem skor katkısı sağlıyor hem de gol krallığında iddiasını sürdürüyor. Süper Lig'de attığı gollerin yüzde 41'ini kaydeden Simon Banza (16/39), Burak Yılmaz'dan (2011/12; yüzde 51) bu yana bordo-mavililerin bir sezondaki gollerinin en büyük bölümüne sahip olan oyuncu. Simon Banza 18 gol kaydeden Başakşehirli Krzystof Piatek’in ardından 16 golle gol krallığında ikinci sırada yer alıyor. Bordo mavili takımın Bosnalı oyuncusu Edin Visca da takıma katkı sağlamaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu, Riad Bajic'i geride bırakarak lige geldiği 2011-2012'den bu yana en fazla takıma gol atan yabancı oyuncu oldu.

        ANTEP YİNE ELİ BOŞ DÖNDÜ

        Gaziantep FK, Süper Lig’de deplasmanda puan alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Trabzonspor oldu. İki takımın 12’nci kez karşı karşıya geldiği maçtan sonra bordo-mavili takımın galibiyet sayısı 8’e yükselirken, Gaziantep FK’nın henüz galibiyeti bulunmuyor.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavililerin Gaziantep FK karşısında alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Yerel gazete manşetleri şu şekilde:

        Karadeniz: Harikasın Joker

        Ekspres: Ev gibisi yok

        Günebakış: Trabzon’dan çıkış yok

        Sonnokta: Soğuk hava sıcak galibiyet

        Taka: Fırtına kendine geldi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da evinde gülüyor
        Trabzonspor'da evinde gülüyor
        Trabzonspor, Banza ile skor üretiyor
        Trabzonspor, Banza ile skor üretiyor
        Trabzonspor sahasında durdurulamıyor
        Trabzonspor sahasında durdurulamıyor
        Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ardından
        Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ardından
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı