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        Trabzonspor, kupada Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:07
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        Trabzonspor, kupada Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.

        Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

        Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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