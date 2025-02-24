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        Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor

        Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 23:00
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        Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor
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        Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sahil kesimindeki Vakfıkebir, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Akçaabat, Ortahisar, Yomra, Arsin, Aralıklı, Sürmene ve Of ilçelerinde etkili oldu.

        Kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'a bu akşam yapılması planlanan uçuşlar iptal edildi.

        Karayolları ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        İlçelerdeki cadde ve sokaklarda belediye ekiplerinin çalışması devam ederken, yollarda biriken kar nedeniyle zaman zaman trafik kazaları yaşandı.

        Öte yandan kar yağışı nedeniyle çocuklar ve ailelerinin kızaklarla karın tadını çıkardıkları görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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