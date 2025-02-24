Trabzonspor'dan 'Slavko Vincic' talebi

TRABZONSPOR Kulübü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan Slavko Vincic’in kendilerinin de aynı kulüplerle yapacağı maçlarda görev almasını istedi.

Trabzonspor Kulübü, bu akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında görev yapan Slavko Vincic’in kendilerinin de her iki takımla yapacağı maçlarda görev almasını talep ettiklerini açıkladı. Bordo mavili kulüpten ‘Adalet için eşitlik istiyoruz’ başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic’in görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.”