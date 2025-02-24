GÜNCELLEME - Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun güzergahı ulaşıma açıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzon-Giresun güzergahının Çarşıbaşı ilçe girişindeki liman mevkisinde, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştı.

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