Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Artvin ve Rize'de tüm okullarda, Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

        Artvin ve Rize'de tüm okullarda, Trabzon'da ise bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 22:32 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin ve Rize'de tüm okullarda, Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL

        Artvin ve Rize'de tüm okullarda, Trabzon'da ise bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

        Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yoğun kar ve soğuk havanın bu geceden itibaren etkisini artırarak yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

        Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

        - Rize

        Rize'de de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

        Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        - Trabzon

        Trabzon'da da bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

        Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

        Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

        Arsin ilçesindeki Kuzguncuk Cemal Azmi Bey ile Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu, Işıklı Şehit Fahrettin Sarı Ortaokulu, Atayurt İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu ile karın yoğun olduğu yüksek kesimlerden merkezdeki taşımalı eğitim veren okullarda da eğitim yapılmayacak.

        Çaykara ilçesine bağlı Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların tamamında, ilçe merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        Mourinho PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho PFDK'ya sevk edildi!
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        3 kişi evde ölü bulundu
        3 kişi evde ölü bulundu
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi

        Benzer Haberler

        Uğurcan Çakır: Dünyanın en güzel stadında yarın maça bekliyoruz
        Uğurcan Çakır: Dünyanın en güzel stadında yarın maça bekliyoruz
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
        Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarı maça davet etti
        Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarı maça davet etti
        Trabzon'da iki katlı ev tipi nedeniyle kar altında kaldı
        Trabzon'da iki katlı ev tipi nedeniyle kar altında kaldı
        Trabzon'da "Kardan Adam Yarışması" düzenlendi
        Trabzon'da "Kardan Adam Yarışması" düzenlendi
        Trabzon'da UMKE yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu
        Trabzon'da UMKE yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu