Trabzon'da "Kardan Adam Yarışması" düzenlendi

Öte yandan gençler, Yomra Belediye binası önünde karda ayak izleriyle kalp şekli yaptı. Bir süre sonra fark ettikleri güvenlik kamerasına el sallayan gençler, müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirdi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, soğuk havada özellikle çocukların yarışmaya olan ilgisinin içlerini ısıttığını belirterek, dereceye girenlere ödüllerinin en kısa zamanda teslim edileceğini kaydetti.

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