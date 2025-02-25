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        Trabzon'da "Kardan Adam Yarışması" düzenlendi

        Trabzon'un Yomra ilçesinde "Kardan Adam Yarışması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:07 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:36
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        Trabzon'da "Kardan Adam Yarışması" düzenlendi
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde "Kardan Adam Yarışması" yapıldı.

        Yomra Belediyesince düzenlenen yarışmaya ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Vatandaşların yaptıkları kardan adam fotoğrafları, belediyenin sosyal medya hesabından oylamaya sunuldu.

        Anket sonucu katılımcılardan Ayşegül Çepni birinciliği, Zeynep Baydar ikinciliği, Alin Burla Biryan üçüncülüğü kazandı.

        Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, soğuk havada özellikle çocukların yarışmaya olan ilgisinin içlerini ısıttığını belirterek, dereceye girenlere ödüllerinin en kısa zamanda teslim edileceğini kaydetti.

        Öte yandan gençler, Yomra Belediye binası önünde karda ayak izleriyle kalp şekli yaptı. Bir süre sonra fark ettikleri güvenlik kamerasına el sallayan gençler, müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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