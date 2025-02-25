Trabzon'da iki katlı ev tipi nedeniyle kar altında kaldı

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Hayrat, Şalpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde kar dolayısıyla kapanan 55 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

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