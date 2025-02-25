Trabzon'da iki katlı ev tipi nedeniyle kar altında kaldı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesi kırsalındaki iki katlı ev, tipi nedeniyle kar altında kaldı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesi kırsalındaki iki katlı ev, tipi nedeniyle kar altında kaldı.
İl genelinde bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Simenli Mahallesi Şıhkıranı mevkisinde iki katlı ev, tipi nedeniyle kar yığınının altında kaldı.
Kış döneminde kimsenin yaşamadığı evin sadece bacasının görünmesi dikkati çekti.
Ekipler, karın aralıklarla etkisini gösterdiği bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Hayrat, Şalpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde kar dolayısıyla kapanan 55 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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