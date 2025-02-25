Uğurcan Çakır: Dünyanın en güzel stadında yarın maça bekliyoruz

TÜRKİYE Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır taraftarlara mesaj gönderdi.

Bu maçın hazırlıklarını Papara Park Stadı’nda gerçekleştirilen bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarların tribünleri doldurmasını istedi. Uğurcan Çakır, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Şu an dünyanın en güzel stadını görüyorsunuz. Dünyanın en güzel stadı. Dünyanın en güzel renkleri. Yarın da burada çok önemli bir final maçımız var. Kupayı kazanmak istiyoruz. Stat şu an boş. Siz olunca daha güzel gözüküyor tabii ki. Yarın hepinizi maça bekliyoruz. Ben şimdi antrenmana çıkıyorum. Yarın burada görüşmek üzere."