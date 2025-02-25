Trabzon'da UMKE yolu kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu
Trabzon'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), evinde rahatsızlanan kadını karla kaplı patikadan ambulansa kadar sedyede taşıdı.
Trabzon'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), evinde rahatsızlanan kadını karla kaplı patikadan ambulansa kadar sedyede taşıdı.
Akçaabat ilçesine bağlı Baltacı Mahallesi'nde şeker ve tansiyon hastası 65 yaşındaki Saadet Y'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen UMKE ekipleri, hastanın evinin bulunduğu bölgeye kar nedeniyle araçla ulaşamadı.
Karla kaplı patika yoldan yürüyerek eve ulaşan ekip, hastayı sedyeyle araç yoluna kadar taşıdı.
Ambulansa alınan hasta, buradaki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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