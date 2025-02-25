Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, karşılaşmanın son antrenmanını Papara Park'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı, saat 20.30'da başlayacak.
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