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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:21
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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavili futbolcular, karşılaşmanın son antrenmanını Papara Park'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı, saat 20.30'da başlayacak.

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