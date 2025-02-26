Karadeniz'de kapalı 360 yerleşim yeri yolunda karla mücadele sürüyor

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kar dolayısıyla 360 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar dolayısıyla Akçaabat ve Çaykara'da 4'er, Tonya ilçesinde ise 6 olmak üzere 14 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde kar temizleme ve trafikte aksama yaşanmaması için tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

- Ordu

Ordu'da kar dolayısıyla kapanan 22 mahalle yolunda çalışma gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 615 personel, 434 iş makinesiyle 22 mahalle yolunu açma ve kar temizleme işlemlerini sürdürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de binalardaki buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma yürütüyor.

- Rize

Rize'de 73 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar dolayısıyla merkezde 2, Pazar'da 29, Çamlıhemşin ve İkizdere'de 9'ar, Hemşin ve Ardeşen'de 8'er, Fındıklı'da 5 ve Çayeli ilçesinde 3 olmak üzere 73 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar zaman zaman etkisini sürdürüyor.

- Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kar dolayısıyla Görele'de 11, Tirebolu'da 8, Keşap'ta 4, Yağlıdere'de 3, Alucra ve Bulancak'ta 2'şer, Çanakçı ilçesinde ise 1 olmak üzere 31 köye ulaşım sağlanamıyor.