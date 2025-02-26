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        Karadeniz'de kapalı 360 yerleşim yeri yolunda karla mücadele sürüyor

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kar dolayısıyla 360 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:14
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        Karadeniz'de kapalı 360 yerleşim yeri yolunda karla mücadele sürüyor
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        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kar dolayısıyla 360 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Trabzon'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kar dolayısıyla Akçaabat ve Çaykara'da 4'er, Tonya ilçesinde ise 6 olmak üzere 14 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        İl genelinde kar temizleme ve trafikte aksama yaşanmaması için tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

        - Ordu

        Ordu'da kar dolayısıyla kapanan 22 mahalle yolunda çalışma gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 615 personel, 434 iş makinesiyle 22 mahalle yolunu açma ve kar temizleme işlemlerini sürdürüyor.

        İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de binalardaki buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma yürütüyor.

        - Rize

        Rize'de 73 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Kar dolayısıyla merkezde 2, Pazar'da 29, Çamlıhemşin ve İkizdere'de 9'ar, Hemşin ve Ardeşen'de 8'er, Fındıklı'da 5 ve Çayeli ilçesinde 3 olmak üzere 73 köyün yolu kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

        Öte yandan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar zaman zaman etkisini sürdürüyor.

        - Giresun

        Giresun'un yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kar dolayısıyla Görele'de 11, Tirebolu'da 8, Keşap'ta 4, Yağlıdere'de 3, Alucra ve Bulancak'ta 2'şer, Çanakçı ilçesinde ise 1 olmak üzere 31 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Güce ilçesine bağlı İlit köyünde sürüsüyle mahsur kalan besici, ekiplerin yolu açmasının ardından güvenli bölgeye ulaştı.

        Tirebolu ilçesinde de 3 hasta, İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sonrasında hastanelere sevk edildi.

        - Artvin

        Artvin'de bir haftadır etkili olan kar nedeniyle 214 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 32, Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 42, Borçka'da 40, Arhavi ve Murgul'da 11'er, Kemalpaşa'da 7, Hopa'da 5 ve Yusufeli ilçesinde 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinin 80 personeli, yolların açılması için 40 iş makinesi yardımıyla karla mücadeleye devam ediyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde 2'şer köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Dere, nehir ve göletlerin önemli kısmının buzla kaplandığı ilde, bazı şelaleler dondu. Ayrıca, tipi nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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