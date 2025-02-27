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        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor'a 5-2 yenilerek elenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Çok kötü bir futbol gününü kendi adımıza kötü tamamladık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 00:00 Güncelleme: 27.02.2025 - 00:00
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        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor'a 5-2 yenilerek elenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Çok kötü bir futbol gününü kendi adımıza kötü tamamladık." dedi.

        İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, psikolojik hazırlığı olan takımın ilk düdükten itibaren Trabzonspor olduğunu belirtti.

        Trabzonspor'un mental olarak hazır bir şekilde sahaya çıktığını ifade eden Palut, "Fiziksel manada da birçok pozisyonda bize üstünlük sağladılar. Özetle şunu söyleyebilirim Trabzonspor takımı, teknik heyeti, oyuncuları bizden daha iyi bir şekilde bu maça hazırlanmışlar. Ben takımımı yeterli kadar hazırlayamamışım. Bir başka açık ifadesiyle de oyuncular bu maça yeteri kadar konsantre olamamış. Bu açık sahada görünen bir durumdu." şeklinde konuştu.

        İlhan Palut, istedikleri mücadeleyi ortaya koyamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor, istekli konsantrasyon gücünü iyi yukarı çekti, buna öz güveni de eklediler. Biz de sahada panikledik. Hem iyi hazırlanmayıp hem de sahada işler kötü gittiğinde bunun altından kalkmak kolay olmuyor. İlk yarı farklı skorla içeri girdik. İkinci yarı daha dengeliydi. Çok kötü bir futbol gününü kendi adımıza kötü tamamladık. Lige konsantre olacağız. Trabzonspor, galibiyeti hak etti, onlara başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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