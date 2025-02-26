Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2

Rizespor için ayrılan misafir takım tribünlerinde kalabalık bir taraftar grubu maçı takip etti.

Altyapısında yetişip Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayan Abdülkadir Ömür ilk defa Trabzonspor’a karşı sahaya çıktı. Maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.