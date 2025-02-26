Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2

        STAT: Papara Park HAKEMLER: Ümit Öztürk (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:46 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2
        ABONE OL

        STAT: Papara Park

        HAKEMLER: Ümit Öztürk (Dk. 79 Davut Dakul Çelik), Süleyman Özay, Candaş Elbil

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz) , Batahov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Arif Boşluk), Mendy, Lundstram, Visca (Dk. 65 Cihan Çanak), Zubkov (Dk. 38 Cham), Sikan, Banza (Dk. 87 Ozan Tufan)

        ÇAYKUR RİZESPOR: Grbıc, Taha Şahin(Dk. 46 Hojer), Samet Akaydın, Mocsi, Mithat Pala, Berkay Özcan, Buljubasic, Ghezzal (Dk. 46 Zeqiri- Dk. 67 Ayberk Karapo) , Abdülkadir Ömür, Akintola (dk. 46 Varesonavic), Sowe (Dk. 46 Jurecka)

        GOLLER: Dk. 13 Lundstram, Dk. 41 Visca, Dk. 45 Mendy, Dk. 59 Cham Dk. 83 Banza(Trabzonspor) - Dk. 63 Jurecka, Dk. 88 Hojer (Rizespor)

        SARI KARTLAR: Batagov (Trabzonspor) , Bujlubasic, Mithat Pala, Ayberk Karapo (Rizespor)

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Trabzonspor sahasında Rizespor’u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        13’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Banza’nın pasında Lundstram topla buluştu. İlk şutunda kaleci Grbıc’ı geçemeyen Lundstram dönen topta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

        41’inci dakikada Savic’in kendi ceza sahasında attığı uzun pasla topla buluşan Visca, ayağının içiyle topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

        45’inci dakika Cham’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mendy’nin uzaktan şutunda top ağlara gitti: 3-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Trabzonspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        59’uncu dakikada Trabzonspor’da serbest vuruş için topun başına geçen Cham’ın şutunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 4-0.

        62’nci dakikada ceza sahasına giren Zeqire, Lundstram’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

        63’üncü dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Jurecka topu ağlara gönderdi: 4-1.

        79’uncu dakikada oyuna devam edemeyen hakem Ümit Öztürk’ün yerine dördüncü hakem Davut Dakul Çelik girdi.

        83’üncü dakikada Arif’in pasında ceza sahası içinde bulunan Banza’nın sert şutunda top ağlarla buluştu: 5-1.

        88’inci dakikada Mithat Pala’nın pas olarak kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında topla buluşan Hojer’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-2.

        Karşılaşma Trabzonspor’un 5-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

        GÜNEŞ KADROYU KORUDU

        Teknik direktör Şenol Güneş, 3-2 kazanılan Gaziantepspor maçının ardından kadroda değişiklik yapmadı.

        ABDÜLKADİR ÖMÜR İLK KEZ TRABZONSPOR’A KARŞI SAHADA

        Altyapısında yetişip Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayan Abdülkadir Ömür ilk defa Trabzonspor’a karşı sahaya çıktı. Maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla sohbet etti.

        TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

        Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Soğuk havaya rağmen tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.

        RİZE’DEN KALABALIK BİR TARAFTAR GRUBU GELDİ

        Rizespor için ayrılan misafir takım tribünlerinde kalabalık bir taraftar grubu maçı takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        DEM'den kritik açıklamalar
        DEM'den kritik açıklamalar
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
        Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
        Trabzonspor'dan TFF Merkez Hakem Kuruluna tepki
        Trabzonspor'dan TFF Merkez Hakem Kuruluna tepki
        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
        Trabzon'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 4 küçükbaş telef oldu
        Trabzon'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 4 küçükbaş telef oldu
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerine soğuk su dalış eğitimi
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerine soğuk su dalış eğitimi