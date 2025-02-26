Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2
STAT: Papara Park HAKEMLER: Ümit Öztürk (Dk.
STAT: Papara Park
HAKEMLER: Ümit Öztürk (Dk. 79 Davut Dakul Çelik), Süleyman Özay, Candaş Elbil
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz) , Batahov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Arif Boşluk), Mendy, Lundstram, Visca (Dk. 65 Cihan Çanak), Zubkov (Dk. 38 Cham), Sikan, Banza (Dk. 87 Ozan Tufan)
ÇAYKUR RİZESPOR: Grbıc, Taha Şahin(Dk. 46 Hojer), Samet Akaydın, Mocsi, Mithat Pala, Berkay Özcan, Buljubasic, Ghezzal (Dk. 46 Zeqiri- Dk. 67 Ayberk Karapo) , Abdülkadir Ömür, Akintola (dk. 46 Varesonavic), Sowe (Dk. 46 Jurecka)
GOLLER: Dk. 13 Lundstram, Dk. 41 Visca, Dk. 45 Mendy, Dk. 59 Cham Dk. 83 Banza(Trabzonspor) - Dk. 63 Jurecka, Dk. 88 Hojer (Rizespor)
SARI KARTLAR: Batagov (Trabzonspor) , Bujlubasic, Mithat Pala, Ayberk Karapo (Rizespor)
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Trabzonspor sahasında Rizespor’u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
13’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Banza’nın pasında Lundstram topla buluştu. İlk şutunda kaleci Grbıc’ı geçemeyen Lundstram dönen topta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
41’inci dakikada Savic’in kendi ceza sahasında attığı uzun pasla topla buluşan Visca, ayağının içiyle topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
45’inci dakika Cham’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mendy’nin uzaktan şutunda top ağlara gitti: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Trabzonspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
59’uncu dakikada Trabzonspor’da serbest vuruş için topun başına geçen Cham’ın şutunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 4-0.
62’nci dakikada ceza sahasına giren Zeqire, Lundstram’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
63’üncü dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Jurecka topu ağlara gönderdi: 4-1.
79’uncu dakikada oyuna devam edemeyen hakem Ümit Öztürk’ün yerine dördüncü hakem Davut Dakul Çelik girdi.
83’üncü dakikada Arif’in pasında ceza sahası içinde bulunan Banza’nın sert şutunda top ağlarla buluştu: 5-1.
88’inci dakikada Mithat Pala’nın pas olarak kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında topla buluşan Hojer’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-2.
Karşılaşma Trabzonspor’un 5-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
GÜNEŞ KADROYU KORUDU
Teknik direktör Şenol Güneş, 3-2 kazanılan Gaziantepspor maçının ardından kadroda değişiklik yapmadı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR İLK KEZ TRABZONSPOR’A KARŞI SAHADA
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RİZE’DEN KALABALIK BİR TARAFTAR GRUBU GELDİ
Rizespor için ayrılan misafir takım tribünlerinde kalabalık bir taraftar grubu maçı takip etti.
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