Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ ile DOKA arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:48 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ ile DOKA arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        KTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Siber Vatan Programı 2026 dönemi kapsamında hazırlanan protokolün, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar arasında imzalandığı belirtildi.

        Programda, üniversite öğrencilerinin siber güvenlik alanında farkındalıklarının artırılması, alana ilgili ve yetenekli öğrencilerin tespit edilerek nitelikli eğitimlerle desteklenmesi ve bu alanda kariyer planlamalarının teşvik edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

        Ülke genelinde eş zamanlı uygulanacak program kapsamında, KTÜ'nün farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yüz yüze ve çevrimiçi siber güvenlik eğitimlerine katılacağı, yarışmalar ve sanal laboratuvar uygulamalarıyla teknik yetkinliklerini geliştirme imkanı bulacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi on binlerce hayata dokundu
        Büyükşehir Belediyesi on binlerce hayata dokundu
        Trabzonspor'dan Arif Boşluk açıklaması
        Trabzonspor'dan Arif Boşluk açıklaması
        Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı
        Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı
        Trabzon'da yolcu indiren dolmuşa arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı
        Trabzon'da yolcu indiren dolmuşa arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı
        Asmasu Şelalesi'ne yürüdüler
        Asmasu Şelalesi'ne yürüdüler
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı şampiyonluğa odaklandı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı şampiyonluğa odaklandı