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        Trabzonspor'dan TFF Merkez Hakem Kuruluna tepki

        Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 21:56 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:56
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        Trabzonspor'dan TFF Merkez Hakem Kuruluna tepki
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        Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna tepki gösterdi.

        Bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın devre arasında kulübün sosyal medya hesabından "Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli 'yetersiz' ve 'kötü niyetli' oldukları gün gibi ortaya çıktı. Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumun bir 'milli güvenlik' sorunu oluşturacağını 17 Aralık 2024'te gündeme getirmiştik. Öyle ki yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu. Bu anlar hakemlik müessesinin tamamen çığırından çıktığının ve kontrol edilemez bir hale büründüğünün en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti. Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ülkemiz futbolu için net bir çağrımız var. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp 'şaibeli' bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!"

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