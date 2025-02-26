Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Ortahisar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen genel kurulda konuşan Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Kara, yıllardır esnaf ve sanatkarlar için çalıştıklarını söyledi.
Kara, esnaflar tarafından alınan kredilere yönelik iyileştirme taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara aktardıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Daralan piyasaların canlanması, can suyumuz olan kooperatif kredilerine kavuşabilmemiz için kredi limitlerinin günün şartlarına göre arttırılması, faizlerin makul seviyeye indirilmesi, kredi vadelerinin uzatılması, İŞKUR’dan kredi veya hibe desteği almış olan esnaflarımızın da yeniden kredi kullanabilmesine imkan verilmesi taleplerimiz arasındadır."
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer'in de katıldığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu ibra edildi, raporlar oylanarak kabul edildi.
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