Trabzon'da asayiş uygulamalarında 8 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, 1,66 sentetik uyuşturucu, 10.80 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve 40 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nce yapılan uygulamalarda ise 4 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5.68 gram esrar ve 137 sentetik ecza ele geçirildi.

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