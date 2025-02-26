Trabzon'da asayiş uygulamalarında 8 şüpheli yakalandı
Trabzon'da, narkotikle mücadele ve kaçakçılık uygulamalarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da, narkotikle mücadele ve kaçakçılık uygulamalarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5.68 gram esrar ve 137 sentetik ecza ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nce yapılan uygulamalarda ise 4 şüpheli yakalandı
Yapılan aramalarda, 1,66 sentetik uyuşturucu, 10.80 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve 40 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.