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        Trabzon'da karla mücadelede tuzlama çalışmaları sürüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ana ve ara yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:09
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        Trabzon'da karla mücadelede tuzlama çalışmaları sürüyor
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ana ve ara yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat'tan itibaren il genelinde etkili kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı.

        Ekipler, ana ve ara yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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