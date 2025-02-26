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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 5'i hükümlü 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:05
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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 5'i hükümlü 8 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Beşikdüzü, Ortahisar, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Uygulamalarda, haklarında 2 ay ile 4 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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